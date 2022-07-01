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Транспорт
1 июля 2022  17:00

Минтранс: За рубежом арестовали 77 российских самолетов

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На данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Всего, по его словам, в России насчитывается 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских.

Многие самолеты были задержаны за рубежом по решению лизингодателей, которые успели предъявить претензии, отметил министр. При этом он напомнил, что некоторые самолеты не смогли вылететь в Россию из-за «резкого закрытия неба» над Европой, передает РИА Новости.

«В целом ситуация нормальная… Парк достаточно большой», – добавил Савельев.

Напомним, сегодня утром две российские авиакомпании – S7 Airlines и AirBridgeCargo – обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты зарубежным лизингодателям. По данным «Коммерсанта», AirBridgeCargo также подала заявку на возврат 14 из 16 грузовых Boeing 747, а S7 – двух Boeing 737-8 MAX.

 

#Минтранс рт #самолет
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