Минтранс: В Татарстане восстановили 136 опасных участков дорог

В Татарстане в полном объеме выполнены мероприятия по восстановлению опасных участков дорог, скоро закончатся работы еще на одном участке в Елабужском районе. Об этом говорили сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, заместителя председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

Фото: tatarstan.ru

В начале заседания министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов отметил, что все программы, которые в настоящее время работают в республике, направлены в первую очередь на безопасность граждан.



«По итогам проведенного анализа ДТП, совершенных в 2023 году, на автомобильных дорогах общего пользования было определено 137 опасных участков. На сегодняшний день выполнены в полном объеме мероприятия на 136 участках. На стадии завершения один объект в Елабужском районе – работы ведутся в рамках реконструкции автомобильной дороги, ориентировочный срок завершения – декабрь», – сообщил Фарит Ханифов.



Особое внимание дорожники обращали на проблемы, связанные с безопасностью пешеходов. Вместе с Госавтоинспекцией они разработали план устройства искусственных неровностей на второстепенных дорогах и улицах населенных пунктов. На данный момент обустроено 96 искусственных неровностей на территории 19 районов Татарстана.



«С Госавтоинспекцией республики согласовано 13 участков, на которых запланировано обустройство тротуаров. На сегодняшний день мероприятия реализованы в полном объеме – общая протяженность обустроенных тротуаров составила порядка 12 тысяч погонных метров», – отметил Фарит Ханифов.



Кроме того, был установлен 1321 дорожный знак, полтысячи погонных метров барьерных ограждений, 689 погонных метров пешеходных ограждений.