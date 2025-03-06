Минтранс Татарстана выявил 135 опасных участков на дорогах республики

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В текущем году на дорогах Татарстана определено 135 аварийно-опасных участков. Об этом сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения в Кабмине РТ доложил транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«По итогам анализа ДТП, совершенных в 2024 году, на автомобильных дорогах общего пользования республики определено 135 опасных участков, в том числе, 45 мест концентраций аварий, 29 потенциально опасных участков, 27 „зон аварийности”, 34 участка, на которых произошли единичные аварии с тяжкими последствиями, – отметил он. – По всем 135 участкам утверждены инженерные мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности».

Он добавил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируются работы по строительству тротуаров в девяти районах республики на 14 участках дорог. Также предусмотрено освещение на 48 участках дорог в 31 районе общей протяженностью более 70 километров. Будут установлены искусственные неровности возле подъездов к школам и другим социальным объектам в 20 районах.