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Минтранс Татарстана сообщил о росте зарплат дорожников на 24%
Среднемесячная зарплата на предприятиях дорожного комплекса Татарстана по итогам I квартала 2024 года составила 75 тыс. рублей, в то время как в 2023 году она равнялась 63 тыс. Таким образом, годовой рост составил 24,5%.
Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков.
Докладчик также напомнил, что транспортный комплекс республики представлен разными видами транспорта, в том числе железнодорожным, водным, автомобильным и электрическим.
Всего в транспортном комплексе региона занято 61,5 тыс. специалистов. Наибольшее число работников трудится на грузовом и пассажирском транспорте.
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