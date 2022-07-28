Глава Миндортранса РТ рассказал, как будет взиматься плата на скоростных дорогах

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов в онлайн-эфире рассказал, как может списываться плата за использование платных дорог.

«Сейчас я за заказчика или хозяина дороги говорить не могу. Но когда начинался разговор, назывались цифры 2 рубля за километр. Может быть, это будут другие цифры», — отметил глава Миндортранса РТ.

По его словам, на платной дороге не будет барьерных ограждений, когда нужно подъехать к шлагбауму, оплатить проезд и только после этого продолжить путь. «Все будет выполнять современно: сканируется номер машины, а потом придет платеж. Если Ваша машина занесена в реестр и Вам позволено проезжать часть дороги на этом участке как местному жителю, то такой платеж не придет вообще. Примерно так сегодня позиционируется», — пояснил министр.

Ханифов также добавил, что в 2023 году госкомпания «Автодор» планирует запустить платные дороги и что там будут испытываться всевозможные варианты.