Миндортранс РТ: Программа республики по дорожному строительству превышает 60 млрд рублей

На дорожные работы в Татарстане потратят свыше 60 млрд рублей, в том числе 10,4 млрд, которые привлекут по инвестиционно-бюджетному кредиту. Об этом в онлайн-эфире заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сегодня программы республики в дорожном строительстве превышают 60 млрд рублей. Это основные программы, которые разделены на сотни тысяч объектов. К 50 млрд рублей у нас есть полученные инвестиционно-бюджетные кредиты на 10,4 млрд рублей. Поэтому мы где-то за 60 млрд рублей [выходим]», — отметил спикер.

По словам министра, республика также осваивает 250 млрд рублей на трассу М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая будет запущена в 2024 году, а также 80 млрд рублей на трассу М7 «Волга». Кроме того, запущена реализация проекта автодороги Шали — Бавлы на участке Алексеевское — Альметьевск.

«Несмотря на большой объем работ, в Татарстане ни одна программа не снизилась ни на рубль», — заключил Ханифов.