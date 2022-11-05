news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
5 ноября 2022  13:38

Минтранс РТ призвал к внимательности водителей из-за гололедицы на дорогах

news_top_970_100

Сегодня на дорогах регионального значения в Татарстане местами наблюдается гололедица. Чтобы избежать возможных ДТП, Миндортранс республики напомнил о правилах безопасной езды в таких условиях.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим, не совершать опасные маневры, в особенности при выезде на полосу встречного движения, увеличить дистанцию и боковой интервал и без необходимости воздержаться от дальних поездок», – говорится в сообщении.

5 ноября на территории Татарстана прогнозируются небольшой снег и мокрый снег. Ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в дневные часы может достигать 0–3 градусов.

#гололедица
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100