Минтранс РТ призвал к внимательности водителей из-за гололедицы на дорогах

Сегодня на дорогах регионального значения в Татарстане местами наблюдается гололедица. Чтобы избежать возможных ДТП, Миндортранс республики напомнил о правилах безопасной езды в таких условиях.

«Просим водителей соблюдать скоростной режим, не совершать опасные маневры, в особенности при выезде на полосу встречного движения, увеличить дистанцию и боковой интервал и без необходимости воздержаться от дальних поездок», – говорится в сообщении.

5 ноября на территории Татарстана прогнозируются небольшой снег и мокрый снег. Ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в дневные часы может достигать 0–3 градусов.