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Минтранс РТ ответил на жалобы жителей села Березовая Грива о плохих дорогах
Минтранс РТ заявил, что в адрес заказчика работ на строительстве участка дороги М-7 направлено официальное уведомление. Таков ответ министерства на жалобы жителей поселка Березовая Грива о плохой дороге, ведущей в их село.
Как заверили в министерстве транспорта, «Главтатдортранс» уведомил «Волго-Вятскуправтодор» (заказчик работ) о необходимости принять меры по ремонту асфальта на участке дороги «Борок — Старый Закамский».
В свою очередь, «Волго-Вятскуправтодор» обещал восстановить в 2024–2025 годах участки дорог «используемые для подвоза материалов при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также реконструкции М-7», приводит текст сообщения НТР-24.
Напомним, ранее односельчане жаловались, что из-за постоянной езды грузовиков данная дорога покрылась ямами и рытвинами. В итоге местные водители легковушек стали испытывать большие неудобства.
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