news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 сентября 2024 14:36

Минтранс РТ ответил на жалобы жителей села Березовая Грива о плохих дорогах

Скопировать ссылку

Минтранс РТ заявил, что в адрес заказчика работ на строительстве участка дороги М-7 направлено официальное уведомление. Таков ответ министерства на жалобы жителей поселка Березовая Грива о плохой дороге, ведущей в их село.

Как заверили в министерстве транспорта, «Главтатдортранс» уведомил «Волго-Вятскуправтодор» (заказчик работ) о необходимости принять меры по ремонту асфальта на участке дороги «Борок — Старый Закамский».

В свою очередь, «Волго-Вятскуправтодор» обещал восстановить в 2024–2025 годах участки дорог «используемые для подвоза материалов при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также реконструкции М-7», приводит текст сообщения НТР-24.

Напомним, ранее односельчане жаловались, что из-за постоянной езды грузовиков данная дорога покрылась ямами и рытвинами. В итоге местные водители легковушек стали испытывать большие неудобства.

#Минтранс рт #жалоба #дороги #села татарстана
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100