Минтранс РТ напоминает о правилах безопасности на железной дороге

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ напоминает жителям республики о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности, напоминают в ведомстве. Запрещено ходить по железнодорожным путям, переходить или перебегать через рельсы перед близко идущим поездом, переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки для прохода через путь. Не стоит приближаться на расстояние ближе восьми метров к лежащему на земле электропроводу.

Кроме того, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта запрещено находиться в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения.

На железнодорожных переездах запрещается повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, бросать предметы в подвижной состав, класть на железнодорожные пути посторонние вещи, оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.

В Минтрансе также напоминают, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность.

На территории Татарстана функционируют Горьковская и Куйбышевская железные дороги. На данный момент в регионе насчитывается 23 вокзала и 205 платформ. Протяженность Горьковской железной дороги на территории республики составляет 1040 км, Куйбышевской – 849 км. Важнейшие участки магистрали проходят через Зеленодольск, Казань, Агрыз, Бугульму, Нурлат и Набережные Челны.

