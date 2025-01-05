Минтранс РТ: На дорогах Татарстана сейчас убирают снег 374 снегоуборочные машины

На дорогах Татарстана сейчас убирают снег 374 снегоуборочные машины. Об этом заявили в Минтрансе РТ, уточнив, что минувшей ночью дороги в республике обслуживали 253 единицы техники.

«За сутки израсходованы 5223 тонны песко-соляной смеси, 137 тонн соли, 68 тонн солевого раствора», - отметили в министерстве.

Также татарстанцам напомнили, что в уборке республиканских дорог задействованы 1,1 тыс. спецмашин. С их помощью не только убирают снег, но и рассыпают противогололедные материалы.

Отмечается, что при возникновении нештатных ситуаций на дорогах и объектах транспортного комплекса местные жители могут позвонить по номеру (843) 291-91-91. Это телефон круглосуточной оперативной службы Минтранса РТ.