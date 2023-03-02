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Экономика 2 марта 2023 13:40

Минтранс России предложил ограничить время работы таксистов 12 часами

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Минтранс России предложил ограничить время работы таксистов в пределах 12 часов. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа после ежедневного или еженедельного отдыха, продолжительность которых установлена Правилами дорожного движения РФ», – говорится в документе.

Согласно проекту, время непрерывного управления автомобилем может быть приостановлено, но не позже, чем через пять часов после первого заказа такси.

Предполагается, что постановление начнет действовать с 1 сентября этого года по 1 сентября 2029 года.

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