Минтранс России: паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно

В Министерстве транспорта России заявили, что паром «Керченский 2» в Крыму совершил три рейса. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

«Паромная переправа работает стабильно», — говорится в публикации.

Так, «Керченский 2» отправился в 1.52 из п. Крым и доставил в порт Кавказ 16 грузовиков и 25 пассажиров. В обратную сторону он перевез 13 автомобилей и 14 пассажиров, в п. Крым он прибыл в 5.05. В третий рейс паром вышел в 5.50 — на борту было 10 авто и 39 пассажиров.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.

К вечеру железнодорожное движение было восстановлено полностью, автомобильное — возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов.