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Минтранс РФ хочет обязать перевозчиков передавать IP-адреса и другие данные пассажиров
Минтранс России предложил обязать перевозчиков передавать в единую базу сведения про пассажиров: их телефонные номера, данные билетов, IP-адреса, учетные записи, в том числе данные банковских карт.
Инициаторы полагают, что надо расширить перечень данных, которые перевозчики должны предоставлять единой госинформационной системе обеспечения транспортной безопасности. Оператор базы данных — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс», к которой имеют также доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Базе передают данные паспорта пассажиров, дату поездки и маршрут.
Еще Минтрансом предложено включить в этот список требований информацию, указанную пассажиром при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Под данными учетной записи подразумевается логин с паролем на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. Если человек платит картой, то перевозчики должны передавать четыре последние цифры карты и название банка, а также цену за билет и класс обслуживания, пишет ТАСС.
Срок хранения всех этих данных — семь лет. Нормы коснуться воздушных, водных, ЖД и автотранспортных перевозчиков. По плану новые нормы начнут действовать с 1 сентября.
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