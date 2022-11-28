Минтранс РФ вернется к проекту создания высокоскоростной магистрали Москва – Казань

В ближайшее время Минтранс РФ вернется к рассмотрению возможности создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.

«Мы смотрим. Москва – Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участки развития – это Москва, Владимир, Казань», – приводит его слова ТАСС.

Также Иванов рассказал о планах создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Проект ВСМ Москва – Казань в течение нескольких лет обсуждался как приоритетный в сфере развития высокоскоростного движения на железных дорогах. В апреле 2019 года Президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Однако два года назад проект строительства магистрали отложили – как пояснил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на такой шаг пришлось пойти из-за его высокой стоимости.