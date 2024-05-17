Минтранс РФ: Строительство ж/д участка коридора «Север – Юг» может начаться в 2024 году

Строительство железнодорожного участка Решт – Астара в рамках проекта «Север – Юг» планируется начать в этом году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на сессии «Развитие МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока» на KazanForum.

«Считаем важнейшим решением подписание межправительственного соглашения России и Ирана по строительству участка Решт – Астара, который разрабатывался и обсуждался в течение 20 лет. Надеемся, что в июне выйдем на первые изыскательские работы, будет подписан исполнительный контракт. И в этом году начнется строительная работа параллельно с проектированием для того, чтобы в 2028 году запустить уже сквозную линию», – сказал спикер.

Участок Решт – Астара между Азербайджаном и Ираном обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Россия подписала дорожную карту с Азербайджаном, и до конца июля будет подготовлен проект межправительственного соглашения, чтобы «вся цепочка была отработана от портов России до портов в Персидском заливе», отметил замминистра транспорта.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) 7,2 тыс. км. Создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию.

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Он проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.