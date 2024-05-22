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Минтранс РФ согласовал с МВД новые правила для дорожных видеокамер
Минтранс РФ согласовало с МВД, властями регионов и бизнесом новые федеральные правила применения видеокамер на дорогах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Нормы должны начать действовать 1 сентября — необходимое постановление в ближайшее время направят в правительство РФ. При этом Минтрансу пришлось пойти на компромисс — исключить из проекта необходимость обязательного соответствия всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло. Отметим, что до этого эти положения вызвали критику.
При этом в документ внесли новую норму, которая обязывает маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений. Причем маркировать надо так, чтобы другие участники дорожного движения смогли их заблаговременно увидеть на дороге.
Напомним, ранее в России планировали установить больше штрафных камер с искусственным интеллектом. Более того, в 2023-м в муниципальных учреждениях в 2,5 раза вырос спрос на камеры наблюдения. Как рассказал совладелец компании по разработке ИИ-систем Softlogic Денис Логинов, спрос растет потому что такие камеры очень эффективны.
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