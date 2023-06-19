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Минтранс РФ рассмотрит строительство скоростной железнодорожной линии до Минска
Министерство транспорта России рассмотрит возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Минска. Об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев.
«Следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги — на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», — цитирует министра РИА Новости.
Отмечается, что продлить до столицы Беларуси могут скоростную железнодорожную трассу, которую планируется построить от Москвы до Санкт-Петербурга.
Сроки начала строительства трассы Москва — Санкт-Петербург и объемы инвестиций в этот проект периодически меняются. Заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов последний раз оценил затраты на строительство в 1,7 трлн рублей.
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