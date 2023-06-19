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Общество 19 июня 2023 14:17

Минтранс РФ рассмотрит строительство скоростной железнодорожной линии до Минска

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Министерство транспорта России рассмотрит возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Минска. Об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев.

«Следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги — на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», — цитирует министра РИА Новости.

Отмечается, что продлить до столицы Беларуси могут скоростную железнодорожную трассу, которую планируется построить от Москвы до Санкт-Петербурга.

Сроки начала строительства трассы Москва — Санкт-Петербург и объемы инвестиций в этот проект периодически меняются. Заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов последний раз оценил затраты на строительство в 1,7 трлн рублей.

#россия и беларусь #минтранс рф #железнодорожный транспорт
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