Минтранс РФ рассматривает РТ как стартовую точку для развития внутренних водных путей
Татарстан рассматривается как «стартовая точка» для начала активной работы по развитию внутренних водных путей. Об этом сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на круглом столе в МВЦ «Казань Экспо».
«Республика демонстрирует готовность к практической реализации решений. Расположение Татарстана на Волге, ключевой водной артерии Восточной Европы, позволяет региону играть значимую роль в развитии международных транспортных коридоров, включая международный транспортный коридор "Север – Юг"», – сказал он.
Никитин подчеркнул, что Татарстан формирует стабильный заказ, устойчивую грузовую базу, демонстрирует поступательный экономический рост.
«Отрасль находится в непростой ситуации, требует принятия дополнительных управленческих и организационных решений. Несмотря на наличие положительных точек роста, общая динамика по ключевым показателям остается отрицательной, прежде всего в сегменте грузовых перевозок», – добавил он.
В прошлом году объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России снизился на 14% к уровню 2024-го и составил чуть более 90 млн тонн, отметил министр.
«Правда, есть большой вопрос, насколько реально мы считаем этот объем грузовых перевозок», – уточнил он.
При этом, по словам Никитина, зафиксирован рост пассажирских перевозок на 7%, до 13 млн человек, в том числе туристических – их объем вырос на 23%. «Однако, безусловно, доля пассажирских перевозок остается незначительной и не компенсирует снижение грузового сегмента», – заметил глава Минтранса.
Он заявил, что необходимо стимулировать рост грузопотоков на внутренних водных путях и увеличивать долю речного транспорта.
«Для изменения текущей ситуации предстоит перейти к системному учету и цифровизации грузовых перевозок по внутренним водным путям. Требуется формирование сквозного цифрового мониторинга перевозочного процесса. Он обеспечит прозрачность, достоверность данных и управляемость отрасли. Река должна быть чистой и в прямом смысле, и в смысле отсутствия незаконных нелегальных или неучтенных перевозок», – заключил Никитин.
Задачи по обновлению флота, модернизации гидротехнических сооружений и обеспечению гарантированных глубин обозначены в национальном проекте «Эффективная транспортная система».