Минтранс РФ: проект «Великий Волжский путь» поможет увеличить пассажиропоток в РТ

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Реализация проекта «Великий Волжский путь» должна привести к повышению пассажиропотока на водном транспорте в Татарстане до 180 тысяч человек в год. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай, пишет пресс-служба Минтранса РТ.

Он также отметил, что речные маршруты в Татарстане, Нижегородской области и Чувашии по времени в пути сопоставимы с другими видами транспорта, а где-то даже быстрее авто и железнодорожного транспорта.

«75% пассажиров судов по Волге путешествуют с туристическими целями» - приводит данные Пошивай.

В завершении московской конференции в рамках «Транспортной недели 2023» участники совещания рассмотрели возможность субсидирования из федерального бюджета части стоимости проезда пассажиров по аналогии с субсидированием авиаперевозок.

«Данная программа охватит наиболее популярные водные маршруты, разгрузит сеть автомобильных дорог, придаст новый импульс развитию туризма выходного дня», - отметил министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

Напомним, «Вели́кий Во́лжский путь» - это межрегиональный туристский маршрут в Приволжском федеральном округе (ПФО). Он проходит в зоне исторической северной части Великого шёлкового пути — Волжского торгового пути.