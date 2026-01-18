Минтранс РФ ожидает полетов иностранных авиакомпаний внутри России
Минтранс России ожидает, что иностранные авиакомпании начнут выполнять рейсы внутри России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.
Он пояснил, что основная задача российских перевозчиков – обеспечивать внутрироссийские перелеты, но при этом иностранные компании также смогут работать на внутренних направлениях.
Никитин добавил, что каботаж сейчас разрешен нормативно, и ведомство готовится к его реализации.