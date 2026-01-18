news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 12:15

Минтранс РФ ожидает полетов иностранных авиакомпаний внутри России

Читайте нас в
Телеграм

Минтранс России ожидает, что иностранные авиакомпании начнут выполнять рейсы внутри России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что основная задача российских перевозчиков – обеспечивать внутрироссийские перелеты, но при этом иностранные компании также смогут работать на внутренних направлениях.

Никитин добавил, что каботаж сейчас разрешен нормативно, и ведомство готовится к его реализации.

#авиаперелеты #внутренний туризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026