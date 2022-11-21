Минтранс РФ официально разрешил пассажирам верхних полок в поездах есть на нижних

Пассажиры поездов, купившие в вагоне места на верхних полках, получат законное право садиться на нижние места для приема пищи. Соответствующие изменения в правилах перевозок пассажиров на железной дороге утвердил Минтранс РФ, сообщает Общественная палата России в своем телеграм-канале. Приказ ведомства вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно приказу Минтранства, завтракать пассажиры верхних полок смогут в течение получаса в промежутке между 7.00 и 10.00, обедать — не более часа между 12.00 и 15.00, а ужинать — в течение 30 минут между 19.00 и 21.00.

Ранее законодательно этот аспект предусмотрен не был, из-за чего пассажиры были вынуждены решать этот вопрос самостоятельно. В правила эту меру внесли из-за многочисленных жалоб пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможности воспользоваться столом.