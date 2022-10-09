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Ру Тат
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Транспорт
9 октября 2022  12:51

Минтранс РФ: Движение пригородных поездов по Крымскому мосту восстановят к вечеру

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Пригородное пассажирское сообщение по мосту через Керченский пролив будет полностью восстановлено в 19.00. Об этом Министерство транспорта России сообщило в своем телеграм-канале.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», – сказано в публикации.

Ранее в ведомстве также рассказали о том, что паром «Керченский 2» совершил три рейса.  

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. 

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