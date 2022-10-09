Минтранс РФ: Движение пригородных поездов по Крымскому мосту восстановят к вечеру

Пригородное пассажирское сообщение по мосту через Керченский пролив будет полностью восстановлено в 19.00. Об этом Министерство транспорта России сообщило в своем телеграм-канале.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», – сказано в публикации.

Ранее в ведомстве также рассказали о том, что паром «Керченский 2» совершил три рейса.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.