Минтранс разрешит провозить в самолётах детское питание и молоко в объёме более 100 мл

Министерство транспорта России планирует внести изменения в правила перевозки ручной клади, которые позволят брать на борт детское питание и материнское молоко в контейнерах объёмом более 100 миллилитров. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В настоящее время действует общее правило, согласно которому пассажиры могут провозить жидкости в ёмкостях не более 100 мл, общим объёмом до одного литра.

В Минтрансе пояснили, что сейчас ведётся работа по корректировке соответствующего приказа. Изменения предусматривают возможность провоза детского питания, включая материнское молоко, в объёме, необходимом на время полёта, независимо от установленного лимита в 100 мл.

Документ проходит согласование с профильными ведомствами и, как ожидается, будет принят в текущем году.