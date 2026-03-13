news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 марта 2026 10:02

Минтранс разрешит провозить в самолётах детское питание и молоко в объёме более 100 мл

Читайте нас в
Телеграм

Министерство транспорта России планирует внести изменения в правила перевозки ручной клади, которые позволят брать на борт детское питание и материнское молоко в контейнерах объёмом более 100 миллилитров. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В настоящее время действует общее правило, согласно которому пассажиры могут провозить жидкости в ёмкостях не более 100 мл, общим объёмом до одного литра.

В Минтрансе пояснили, что сейчас ведётся работа по корректировке соответствующего приказа. Изменения предусматривают возможность провоза детского питания, включая материнское молоко, в объёме, необходимом на время полёта, независимо от установленного лимита в 100 мл.

Документ проходит согласование с профильными ведомствами и, как ожидается, будет принят в текущем году.

#минтранс рф #самолет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

В Татарстане создадут программу по воспитательной работе с несовершеннолетними

12 марта 2026
Новости партнеров