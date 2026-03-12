Минтранс разрешил возвращать билеты на электрички через приложения и сайты

Минтранс РФ расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда. Теперь оформить возврат можно будет не только в железнодорожных кассах, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает «ТАСС».

В ведомстве передали, что соответствующие изменения внесены приказом о корректировке правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

Согласно новым положениям, пассажиры пригородных поездов смогут вернуть билеты не только в кассе, но и онлайн – через приложения или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться по правилам конкретного перевозчика, включая возможную комиссию за оформление возврата. При этом сами условия возврата останутся прежними.

Также изменения обязывают перевозчиков оперативно информировать пассажиров о любых изменениях, связанных с поездкой. При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. На эти контакты перевозчик обязан направлять уведомления обо всех изменениях.

Отдельные положения касаются продажи специализированных мест для пассажиров с инвалидностью. Такие места перевозчики должны ограничивать в свободной продаже и в первую очередь предоставлять пассажирам, которые пользуются креслами-колясками.

Не ранее чем за 10 суток до отправления поезда билеты на эти места смогут оформить пассажиры с инвалидностью, не использующие коляски. Это позволит сохранить приоритет для пассажиров, передвигающихся на колясках, на ранних этапах продаж.

Кроме того, новые правила запрещают сопровождающим занимать специализированные места без одновременного проезда пассажира с инвалидностью.

В министерстве отметили, что принятые изменения направлены на формирование более доступной и удобной среды на железнодорожном транспорте для всех категорий пассажиров.