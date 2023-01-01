Минтранс разрешил пассажирам с верхних полок поездов обедать на нижних

С 1 сентября пассажиры с верхних полок поездов дальнего следования смогут на законных основаниях сидеть на нижних полках во время еды. Приказ Минтранса России появился на официальном портале правовой информации.

Норма вступит в силу с 1 сентября.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — отмечается в документе.

Время приема пищи регламентировано: на завтрак и ужин пассажирам с верхних полок отводится не более получаса в период с 7 до 10 утра и 7 до 9 вечера соответственно. В обеденное время они смогут расположиться на нижних полках на час в период с 12.00 до 15.00.