Минтранс расширил льготы на авиабилеты для детей с 1 марта 2026 года

С начала марта в России вступают в силу изменения, расширяющие право на льготный проезд для детей от двух до 12 лет. Теперь 50-процентную скидку можно будет оформить не только при перелёте с родителями, но и в сопровождении других взрослых. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

В ведомстве пояснили, что обязательным условием для получения льготы является единое бронирование на взрослого и ребёнка. Места должны располагаться в одном ряду и не разделяться проходами. Для многодетных семей предусмотрено размещение в одном ряду или на соседних креслах — непосредственно спереди или сзади.

В Минтрансе также отметили, что в прошлом году льготным тарифом воспользовались при перевозке почти 4 миллиона детей. В 2026 году 50-процентную скидку уже получили 282 тысячи юных пассажиров.

Кроме того, расширены основания для признания отказа от перелёта вынужденным. Как уточнили в министерстве, к таким случаям теперь относятся непредоставление пассажиру обслуживания по указанному в билете классу, а также ошибки при оформлении билета со стороны перевозчика или агента.