news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 февраля 2026 11:32

Минтранс расширил льготы на авиабилеты для детей с 1 марта 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

С начала марта в России вступают в силу изменения, расширяющие право на льготный проезд для детей от двух до 12 лет. Теперь 50-процентную скидку можно будет оформить не только при перелёте с родителями, но и в сопровождении других взрослых. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

В ведомстве пояснили, что обязательным условием для получения льготы является единое бронирование на взрослого и ребёнка. Места должны располагаться в одном ряду и не разделяться проходами. Для многодетных семей предусмотрено размещение в одном ряду или на соседних креслах — непосредственно спереди или сзади.

В Минтрансе также отметили, что в прошлом году льготным тарифом воспользовались при перевозке почти 4 миллиона детей. В 2026 году 50-процентную скидку уже получили 282 тысячи юных пассажиров.

Кроме того, расширены основания для признания отказа от перелёта вынужденным. Как уточнили в министерстве, к таким случаям теперь относятся непредоставление пассажиру обслуживания по указанному в билете классу, а также ошибки при оформлении билета со стороны перевозчика или агента.

#минтранс рф #льготы #авиабилеты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026