Минтранс рассчитывает, что к 2050 году половина транспорта в России станет беспилотной

Минтранс России подготовил проект закона о беспилотных автомобилях, который будет устанавливать условия их допуска на дороги. В министерстве рассчитывают, что к 2050 году доля беспилотного транспорта в стране достигнет 50 процентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

В документе указывается, что закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации.

Закон, если его примут, вступит в силу 1 сентября 2027 года.

В октябре вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать законопроект о движении беспилотных автомобилей и внести его на рассмотрение правительства в первом квартале 2026 года.

Ранее, в ноябре 2025 года, правительство продлило на три года до 12 ноября 2028 года действие экспериментального правового режима «Беспилотные логистические коридоры». В рамках ЭПР в 2023 году на трассе М-11 «Нева» запустили движение грузовых высокоавтоматизированных автомобилей, а в апреле 2025-го режим расширили на Центральную кольцевую автомобильную дорогу в Московском регионе.

Транспорт передвигается полностью в беспилотном режиме, но водитель остается в кабине. В 2026 году планируется запуск таких грузовиков и на трассе М-12 «Восток».