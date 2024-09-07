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Минтранс работает над сокращением времени в пути поездов до Черного моря
Министр транспорта России Роман Старовойт рассказал о работе ведомства над поручением Президента Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг страны до 16 часов. Об этом передает РИА Новости.
Глава государства ранее поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в пути от Москвы до черноморских курортов по железной дороге до 16 часов. На сегодня на самом быстром поезде можно добраться из Москвы в Сочи за сутки – около 24 часов.
«Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ», — рассказал о решении вопроса Старовойт.
Президент РФ одобрил строительство 5 высокоскоростных железнодорожных магистралей, в планах сети ВСМ есть и дорога на юг.
Протяженность составит 1,54 тыс. км, поезда будут развивать скорость до 400 км в час. Время в пути составит 7 часов 50 минут, что в три раза быстрее нынешнего.
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