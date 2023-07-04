Минтранс предложил внести в КоАП штрафы для владельцев электросамокатов

В Кодекс об административных правонарушениях могут внести пункт о штрафах для владельцев электросамокатов. Уравнять их с водителями и пешеходами предлагает Минтранс России, сообщают «Известия».

Сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос о внесении таких поправок. Источник издания объяснил, что нововведение позволит рассматривать владельцев СИМ как полноценных участников дорожного движения. Это, в свою очередь, не даст им уклоняться от штрафов за превышение скорости или нарушение других правил дорожного движения.

Как полагает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, для поимки правонарушителей на электросамокатах будут созданы отдельные наряды правоохранителей по аналогии с конной и мотополицией.

Представитель Ассоциации юристов Шамиль Султанов добавил, что при этом штрафы для владельцев СИМ должны быть соизмеримы с выплатами для автомобилистов. К примеру, за двукратное превышение скорости электросамокатчиков будут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.