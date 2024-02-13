Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах
Авиакомпании могут начать штрафовать за неверную информацию о билетах. Об этом со ссылкой на транспортное ведомство сообщают «Известия».
Согласно предложению, компании могут получить штрафы за недостоверные сведения о бронировании билетов в автоматизированной системе. Оно выдвинуто после многочисленных жалоб пассажиров, которые из-за неправильной информации лишались средств либо времени.
В Минтрансе отметили, что корректировки в Воздушный кодекс и КоАП необходимы, чтобы требования системы об условиях договора «безусловно» соблюдались. Внести проект на рассмотрение в Госдуму планируют этой осенью.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»