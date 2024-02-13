Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за неверные данные о билетах

Авиакомпании могут начать штрафовать за неверную информацию о билетах. Об этом со ссылкой на транспортное ведомство сообщают «Известия».

Согласно предложению, компании могут получить штрафы за недостоверные сведения о бронировании билетов в автоматизированной системе. Оно выдвинуто после многочисленных жалоб пассажиров, которые из-за неправильной информации лишались средств либо времени.

В Минтрансе отметили, что корректировки в Воздушный кодекс и КоАП необходимы, чтобы требования системы об условиях договора «безусловно» соблюдались. Внести проект на рассмотрение в Госдуму планируют этой осенью.