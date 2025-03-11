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Общество 11 марта 2025 13:49

Минтранс предлагает приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспорта

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Минтранс России разработал проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Теперь пользователи СИМ будут считаться водителями транспорта и нести соответствующие обязанности и ответственность. Изменения направлены на обеспечение безопасности как пользователей СИМ, так и пешеходов, передает РИА Новости.

В новых правилах будет проведено четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами. Также вводится запрет на движение более одного человека на СИМ, независимо от его конструкции. Предлагается ограничить скорость СИМ до 10 км/ч при приближении к пешеходам, а также усилить контроль за движением в местах возможного появления пешеходов, таких как арки и углы зданий. Запрещается требовать от пешеходов уступать дорогу СИМ, в том числе с помощью звуковых сигналов.

Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Они включают ограничения по скорости, использование инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя и приоритет пешеходов над пользователями СИМ.

#минтранс рф #электросамокаты
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