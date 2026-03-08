Минтранс: почти 8 тысяч россиян вывезут из ОАЭ и Омана 8 марта

Около 8 тысяч пассажиров планируется вывезти в Россию из ОАЭ и Омана 8 марта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

По данным ведомства, перевозки выполняются 37 рейсами при поддержке Минтранса и Росавиации в координации с авиационными властями стран Ближнего Востока. Все необходимые меры безопасности полётов соблюдаются.

За период со 2 по 7 марта из ближневосточных стран в Россию уже прибыли 37,6 тысячи человек на 181 рейсе. График вывозных коммерческих рейсов сформирован до 10 марта включительно с учётом перебронирования ранее купленных билетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров. У некоторых перевозчиков, включая «Аэрофлот», билеты на рейсы из ОАЭ уже появились в свободной продаже.

В Минтрансе отметили, что ограничения на использование воздушного пространства над Ближним Востоком сохраняются. В связи с этим российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны региона до 14 марта. Рейсы в Израиль отменены до 20 марта, а полёты в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт пока не планируются.