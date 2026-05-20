Минтранс обновил требования к перевозке пауэрбанков в самолетах

Правила перевозки аккумуляторов в самолетах изменились в России. Теперь пассажиры могут брать на борт обычные пауэрбанки для смартфонов, однако для более мощных устройств потребуется согласование с авиакомпанией. Перевозка аккумуляторов мощностью свыше 160 Вт·ч запрещена. Обновленные правила следуют из материалов Минтранса и Росавиации, передает «ТАСС».

Согласно требованиям, перевозить аккумуляторы разрешено только в ручной клади. Сдавать их в багаж нельзя. Кроме того, устройства необходимо правильно упаковать, а использовать их для зарядки во время полета запрещается.

Ведомства уточнили, что емкость аккумуляторов могут проверять на любом этапе поездки – во время регистрации, досмотра, у выхода на посадку или уже на борту самолета.

Аккумуляторы мощностью до 100 Вт·ч – это стандартные пауэрбанки для смартфонов, наушников, смарт-часов и другой электроники – разрешены к перевозке. Однако количество таких устройств следует заранее уточнять у авиакомпании.

Батареи мощностью от 100 до 160 Вт·ч, которые используются, например, для игровых ноутбуков, профессионального фото- и видеооборудования или запасных аккумуляторов для инвалидных колясок, можно взять с собой только после получения разрешения от перевозчика.

Устройства мощностью более 160 Вт·ч провозить запрещено. В эту категорию могут входить аккумуляторы для дронов, электросамокатов и туристического оборудования.

Информация о мощности обычно указывается на корпусе устройства. Если таких данных нет, пассажирам рекомендуют иметь при себе инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя с техническими характеристиками. В материалах ведомств отмечается, что при отсутствии подтверждения емкости устройство могут не допустить к перевозке.

Также новые правила запрещают заряжать пауэрбанки от бортовых розеток и USB-портов, а также использовать их для зарядки других устройств во время полета. Аккумуляторы должны оставаться выключенными, поскольку работа литиевых батарей может привести к перегреву и возгоранию.

Пассажирам рекомендуют держать пауэрбанк в доступном месте и следить за ним во время полета. Для предотвращения короткого замыкания контакты следует защитить от соприкосновения с металлическими предметами.

В ведомствах советуют заклеивать разъемы скотчем или лентой, хранить аккумуляторы в заводской упаковке либо помещать каждую батарею отдельно – в зип-пакет, защитный чехол или органайзер для электроники.