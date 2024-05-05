Минтранс напомнил о бесплатных авиа- и Ж/Д билетах для ветеранов Великой Отечественной

В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить билеты на поезда и самолеты. Об этом напомнил Минтранс РФ.

Авиакомпании обещают ветеранам и сопровождающим их родственникам бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах по 12 мая. Льгота действует на внутрироссийские маршруты для следующих категорий граждан:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— родившиеся в период с 1941 по 1945 год;

— получившие инвалидность (1-3-я группы) во время ВОВ и лица, приравненные к ним.

РЖД тоже предоставляет льготу ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Вместе с одним сопровождающим они смогут совершить бесплатную поездку в вагонах класса «Люкс», СВ, купейных и вагонах с местями для сидения в поездах дальнего следования.

«Оформление безденежных проездных документов производится в билетной кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право на льготы», — говорится в сообщении.

Иностранцы в таком случае должны предъявить удостоверение, выданное органами бывшего СССР по форме на 1 января 1992 года.