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Минтранс напомнил о бесплатных авиа- и Ж/Д билетах для ветеранов Великой Отечественной
В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить билеты на поезда и самолеты. Об этом напомнил Минтранс РФ.
Авиакомпании обещают ветеранам и сопровождающим их родственникам бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах по 12 мая. Льгота действует на внутрироссийские маршруты для следующих категорий граждан:
— ветераны Великой Отечественной войны;
— родившиеся в период с 1941 по 1945 год;
— получившие инвалидность (1-3-я группы) во время ВОВ и лица, приравненные к ним.
РЖД тоже предоставляет льготу ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Вместе с одним сопровождающим они смогут совершить бесплатную поездку в вагонах класса «Люкс», СВ, купейных и вагонах с местями для сидения в поездах дальнего следования.
«Оформление безденежных проездных документов производится в билетной кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право на льготы», — говорится в сообщении.
Иностранцы в таком случае должны предъявить удостоверение, выданное органами бывшего СССР по форме на 1 января 1992 года.
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