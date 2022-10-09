Минтранс: На Керченской переправе начал работать второй паром

К перевозке людей и автомобилей на Керченской переправе подключился второй паром. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минтранс России.

«В морской порт Керчь прибыл паром „Лаврентий“. Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива», — отмечается в сообщении.

Погрузка пассажиров и транспорта начнется уже в ближайшее время, после этого он отправится в порт Кавказ.

В министерстве уточнили, что за время работы парома «Керченский-2» было перевезено 124 пассажира и 69 машин, пассажирским судном «Диана Тривиа» — 508 человек, судном «Клемез» — еще 36.

Напомним, накануне утром на Крымском мосту произошел взрыв — подорвалась фура. После этого загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части сооружения.

К настоящему моменту по мосту могут двигаться легковые автомобили, движение поездов по железнодорожной части идет в штатном режиме. Для автобусов, большегрузов и их пассажиров бесплатно работает паромная переправа.