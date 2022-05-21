Минтранс: Из-за санкций Россия выстраивает новые логистические коридоры

Антироссийские санкции нарушили всю существовавшую логистику, поэтому теперь Россия выстраивает новые логистические коридоры. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев во время рабочего визита в Астраханскую область.

«Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, — сказал глава ведомства. — И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры».

Савельев напомнил о международном транспортном коридоре «Север — Юг». По его словам, Россия рассматривает это направление, поэтому там не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться.

Межправительственное соглашение о создании международного коридора «Север — Юг» было подписано в 2000 году Россией, Индией и Ираном, затем к договоренности присоединились еще несколько стран. Проект обеспечит грузовой транзит через российскую территорию из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.