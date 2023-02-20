Минтранс: Движение автомобилей на Крымском мосту восстановят в ближайшее время

Движение на Крымском мосту, перекрытое из-за дорожного происшествия, восстановят в ближайшее время. Об этом рассказал замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение на мосту восстановят в самое ближайшее время, в течение ближайшего получаса», – цитирует его РИА Новости.

Автодорожная часть была перекрыта из-за ДТП с лобовым столкновением автомобилей, на данный момент известно о двух погибших. Николай Лукашенко напомнил, что из-за ремонта движение осуществлялось по уже отремонтированной части моста – по одной полосе в каждом направлении.