Минтранс: беспилотники смогут работать как летающие сотовые вышки

Беспилотные летательные аппараты могут стать не только грузовыми носителями, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал РИА Новости заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.

В пресс-релизе Минтранса приводятся слова Ташимова о том, что дрон или стратосферный аппарат с телекоммуникационным ретранслятором на борту фактически превращается в летающую вышку сотовой связи или точку доступа к широкополосному интернету.

Замминистра отметил, что беспилотники таким образом могут стать потенциальными узлами инфраструктуры связи. Для развертывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, добавил Ташимов. Он подчеркнул, что это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров.

В марте Центр беспилотных систем и технологий сообщал, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, планируют испытать весной 2026 года.