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Политика
24 мая 2022  22:44

Минторг США исключил возможность скорого снятия санкций против России

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Россию необходимо на долгое время лишить преимуществ от участия в мировой экономике. В связи с этим не стоит ожидать скорого снятия ограничений, наложенных на нее, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр торговли США Джина Раймондо. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Президент США Джозеф Байден придерживается такой же точки зрения.

«Россия должна заплатить серьезную цену в долгосрочной перспективе», — заметила она, согласившись с тем, что РФ должна выплатить некие «репарации» из-за спецоперации на Украине.

«Да, но даже сверх того <...>, они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые дает мировая экономика, мировой экономический порядок. Эти экспортные ограничения не исчезнут в ближайшее время», — заявила глава Минторга Штатов.

По ее мнению, пока рано не только поднимать вопрос о нормализации отношений с РФ, «преждевременно даже думать об этом».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

#США #санкции #спецоперация на Украине
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