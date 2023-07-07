Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости увеличить площади орошаемых земель. Своим мнением по этому вопросу он поделился на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления» в рамках Всероссийского дня поля в МВЦ «Казань Экспо».

«В республике вопрос о создании орошаемых пастбищ подняли еще несколько лет назад. Если бы не было орошаемых пастбищ, у нас не было бы таких достижений по молоку», — заявил Государственный Советник.

Он добавил, что даже при современном техническом развитии отрасли АПК мелиорация по-прежнему имеет приоритетное значение.

«Наша республика находится в зоне неустойчивого земледелия, аграрии часто сталкиваются с засухой. Если определенный объем орошаемых земель будем иметь, то сможем повысить плодородие почвы, обеспечим устойчивое развитие животноводства и производство зерна. Если нет дождей, как в этом году, мы должны все силы бросить на имеющиеся орошаемые земли. И в том числе за счет этого поддерживать уровень надоев», — подчеркнул государственный деятель.

Шаймиев пояснил, что речь идет не о стопроцентном поливе площадей республики. «Необходимо сочетание — достаточная норма для кормовых трав и зерновых в засушливую погоду. По запросам надо работать», — сказал он.

По мнению политика, Татарстан должен внести соответствующие предложения по увеличению доли орошаемых земель.