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Минтимер Шаймиев заявил о необходимости увеличить площади орошаемых земель
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости увеличить площади орошаемых земель. Своим мнением по этому вопросу он поделился на пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления» в рамках Всероссийского дня поля в МВЦ «Казань Экспо».
«В республике вопрос о создании орошаемых пастбищ подняли еще несколько лет назад. Если бы не было орошаемых пастбищ, у нас не было бы таких достижений по молоку», — заявил Государственный Советник.
Он добавил, что даже при современном техническом развитии отрасли АПК мелиорация по-прежнему имеет приоритетное значение.
«Наша республика находится в зоне неустойчивого земледелия, аграрии часто сталкиваются с засухой. Если определенный объем орошаемых земель будем иметь, то сможем повысить плодородие почвы, обеспечим устойчивое развитие животноводства и производство зерна. Если нет дождей, как в этом году, мы должны все силы бросить на имеющиеся орошаемые земли. И в том числе за счет этого поддерживать уровень надоев», — подчеркнул государственный деятель.
Шаймиев пояснил, что речь идет не о стопроцентном поливе площадей республики. «Необходимо сочетание — достаточная норма для кормовых трав и зерновых в засушливую погоду. По запросам надо работать», — сказал он.
По мнению политика, Татарстан должен внести соответствующие предложения по увеличению доли орошаемых земель.
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