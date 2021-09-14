Минтимер Шаймиев встретился с новым Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым

Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев встретился с новым Генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Ерланом Искаковым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Государственный Советник РТ и Генконсул РК в Казани обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани было открыто в 2012 году. С сентября 2021 года должность Генконсула Казахстана занял Ерлан Искаков, который ранее работал руководителем Представительства МИД Республики Казахстан в городе Алматы.