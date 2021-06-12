Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев вручил медали «100 лет образования ТАССР» первому Президенту Ингушетии, Герою Советского Союза Руслану Аушеву, гендиректору Фонда поддержки предпринимательства «Деловое содружество» Аббасу Аббасову и президенту Российского союза товаропроизводителей Олегу Сосковцу. Церемония прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минтимер Шаймиев рассказал гостям о работе Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и представил экспозицию, посвященную возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, возведению Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери.

На мероприятии присутствовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и депутат Госсобрания – Курултая Башкортостана Александр Работяев.

Ранее Руслан Аушев, Аббас Аббасов, Олег Сосковец и Александр Работяев поучаствовали в церемонии открытия памятника воинам-интернационалистам в парке Победы.