Минтимер Шаймиев вручил Татьяне Ларионовой Благодарность Раиса Татарстана

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Государственный Советник Республики Татарстан и председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев вручил Благодарность Раиса Республики Татарстан депутату Государственной Думы ФС РФ Татьяне Ларионовой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Государственная награда присуждена за многолетнюю и результативную деятельность, а также вклад в социально-экономическое развитие региона.

Минтимер Шаймиев поздравил Татьяну Ларионову с юбилеем, выразив признательность за годы совместной работы над проектами, направленными на сохранение культурного наследия народов Татарстана.

«Хочу поблагодарить Вас за преданность, смелость, за что беремся – все реализовываем, и, безусловно, за нашу команду единомышленников», – отметил он.

В свою очередь Татьяна Ларионова напомнила, что с первых дней работы фонда «Возрождение» они стремились подать обществу четкий сигнал – каждый житель республики может и должен участвовать в создании общей истории. Она выразила благодарность Минтимеру Шаймиеву и Раису Татарстана Рустаму Минниханову за оказанную честь и постоянную поддержку деятельности фонда.

Во время встречи Шаймиев и Ларионова обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках проекта «Возрождение». В частности, они говорили о возможности представить накопленный опыт фонда в создании полилингвальных школ «Адымнар» в экспозиции нового музея, который будет посвящен развитию системы образования в Татарстане.