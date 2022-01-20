Минтимер Шаймиев: «Власть никогда не даст добровольно расстаться, вот ее опасность»

О своем личном отношении к власти и о разговоре с Владимиром Путиным по поводу ухода с поста Президента Татарстана рассказал Минтимер Шаймиев в интервью телеканалу «ТНВ».

«Власть — это порочный и прочный круг. Такую формулу я вывел для себя. Не в смысле использования власти в личных целях, что [будто бы] становишься испорченным. Власть никогда не даст добровольно расстаться с ней, вот ее опасность. Уйти из власти почти каждому очень сложно. И это не оттого, что ты любишь власть, а потому что ты любишь многих людей, ты к ним привык, они тебе доверяют. Чувство, что ты не оправдываешь доверия, уходишь из власти, — это большая потеря», — подчеркнул Шаймиев.

Первый Президент Татарстана также вспомнил, как проходил разговор с Владимиром Путиным, после которого произошла смена власти в республике.

«Мой четвертый срок Президента республики подходил к концу в марте 2010 года. Было бы странно, если бы я не подумал о своих действиях по уходу с поста Президента РТ. На несколько шагов вперед нужно было просчитывать. Так получилось, что в ноябре 2009 года на 80-летии Евгения Примакова мы оказались за одним столом с Президентом России Владимиром Путиным. Между нами состоялся короткий разговор. Я высказался, напомнил, что за год до этого просил, чтобы меня больше не выдвигали. И попросил в этот раз, чтобы мне не предлагали выдвигать свою кандидатуру. И это было услышано. Мое обращение дошло до Владимира Владимировича. Он сказал: „Вы не торопитесь принимать окончательное решение“. Но он сказал это уже более понимающим голосом. И тогда я принял окончательное решение», — признался Шаймиев.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполнилось 85 лет.