Минтимер Шаймиев: Участие в переписи — наш долг перед будущими поколениями

Участие во Всероссийской переписи населения — это возможность выразить себя и свою гражданскую позицию, возможность показать уровень своего национального самосознания, сообщил, обращаясь к жителям республики, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«С точки зрения сохранения языка, сохранения народа, это, пожалуй, самый яркий показатель национального самосознания. Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, не поддаваясь никаким посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства; перепись — это личное дело каждого, дело его совести», — сказал Шаймиев.

Он отметил, что если человек искренне заботится о своей нации, то, конечно, это будет отражено и в его повседневной деятельности, и в переписном листе.

«Участие в переписи — это наш долг, ответственность перед будущими поколениями. Это — наше право. Безусловно, в этом случае речь идет не только о закрепленных законом правах, а о правах, данных нам с рождения нашими родителями, нашими предками. Право сохранить и передать будущим поколениям все то, что в свое время передалось нам через материнское молоко: родной язык, родная культура, национальные традиции. Мы обязаны это хранить, мы должны использовать это право с достоинством и гордостью и нести его через свою жизнь», — подчеркнул Государственный Советник Татарстана.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры, также сохранен.