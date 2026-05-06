Роль Шаймиева в становлении «Единой России» раскрыли в двухтомнике партии

В «Единой России» при поддержке Дмитрия Медведева готовят к печати двухтомник об истории партии, где особое внимание уделено роли Минтимера Шаймиева в формировании политической системы начала 2000-х годов. Эксперты рассказали «Татар-информу» о его вкладе в создание и становлении партии «Единая Россия».





Минтимер Шаймиев – один из создателей партии «Единая Россия»

В партии «Единая Россия» завершена работа над двухтомным изданием, посвященным истории политической организации. Первая часть под рабочим названием «Медведи. История «Единой России» уже подготовлена к печати. Объем первого тома составляет около 400 страниц, сообщают «Ведомости».

Идея создания подобного труда была озвучена в октябре 2024 года на встрече Председателя партии Дмитрия Медведева с руководителями региональных отделений, когда было предложено подготовить учебник по «Единой России» по аналогии с «Историей КПСС».

Медведев поддержал идею при условии отказа от идеологической однозначности. Он подчеркивал необходимость взвешенного подхода к изложению, свободного от партийной конъюнктуры, и приводил в пример советскую «Историю КПСС», где фигуры вроде Льва Троцкого описывались исключительно через одну характеристику – как «злейшего врага ленинизма».

Первый том охватывает развитие партии с 1990-х годов, включая президентские выборы 2008 года и период так называемого тандема Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда один занимал пост главы Правительства, а второй – Президента.

Отдельное внимание в материале уделено процессу формирования партии в 2001 году, когда произошло объединение «Единства» и блока «Отечество – вся Россия».

Именно здесь появляется фигура Первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Он был одним из ключевых лидеров ОВР – крупного политического объединения, которое представляло региональные элиты и стало важной частью будущей «Единой России». Его участие (наряду с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым) подчеркивает роль сильных руководителей в создании партии власти.

Первый том планируется выпустить в ближайшее время – до старта избирательной кампании по выборам в Госдуму либо после ее начала, второй – к 25-летию партии в конце 2026 года.

Фото: © Дмитрий Коробейников / РИА Новости

«Шла постоянная грызня между депутатами, а то и самая настоящая драка»

Формирование будущей «Единой России» началось на фоне политической нестабильности конца 1990-х годов и поиска новой модели взаимодействия регионов и федерального центра. Как вспоминал Минтимер Шаймиев, в тот период политическая система отличалась отсутствием политической стабильности, мешавшей развитию страны.

«Мы, некоторые руководители регионов, были обеспокоены сложившейся ситуацией перед выборами в Госдуму в декабре 1999 года», – отмечал Шаймиев. Он подчеркивал, что причиной стали «постоянная грызня между депутатами, а то и самая настоящая драка – между президентской властью и депутатами «коммунистического крыла», которые доминировали тогда в Думе».

В ответ на эти вызовы в 1999 году был создан блок «Вся Россия» (лидер – Минтимер Шаймиев), который затем объединился с движением «Отечество» Юрия Лужкова, образовав коалицию «Отечество – Вся Россия». Возглавить ее предложили Евгению Примакову.

«Мы решили, что более реально это сделать, объединив усилия наших движений и создав блок «Отечество – Вся Россия». Хочу подчеркнуть еще раз, что в основе объединения «Всей России» с «Отечеством» лежало чувство ответственности за судьбу страны. Может, кому-то покажутся громкими эти слова, но было именно так», – говорил Шаймиев.

Ключевым этапом стало объединение этого блока с движением «Единство» (его фронтировал глава МЧС Сергей Шойгу), поддержавшим курс Владимира Путина. «Уже после выборов в Госдуму, в 2001 году, 1 декабря в Москве состоялся учредительный съезд новой партии», – вспоминал он. Так была создана политическая структура, которая впоследствии получила название «Единая Россия».

Шаймиев подчеркивал, что лидеры объединения – он сам, Юрий Лужков и Сергей Шойгу – «знали друг друга достаточно давно» и сумели избежать внутренних противоречий. «Мы и стали сопредседателями Высшего совета Всероссийской партии «Единая Россия», – отмечал он в интервью РИА Новости.

Фото: © Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Минтимер Шарипович смог стать политиком федерального масштаба еще в конце XX века»

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что Минтимер Шаймиев сыграл ключевую роль в формировании современной российской политической системы и укреплении баланса между центром и регионами.

«Минтимер Шарипович, в отличие от многих других региональных «тяжеловесов», смог стать политиком федерального масштаба еще в конце XX века. Его деятельность носила стратегический характер: он учитывал как общероссийские интересы, так и интересы регионов – их самостоятельность, возможности внешнеэкономической деятельности, культурной политики, всенародного избрания руководителей», – поделился политолог в разговоре с «Татар-информом».

Эксперт отметил, что Шаймиев грамотно выстраивал отношения с политиками федерального уровня. «Он нашел союзников в лице Юрия Лужкова и Евгения Примакова – людей с государственным мышлением, которые осознавали давнюю российскую традицию объединения политических сил вокруг государства». Именно этот подход, по мнению Большакова, стал основой для последующего формирования «Единой России» как инструмента консолидации элит.

«Региональное начало было совмещено этой когортой политиков с общероссийскими интересами и политикой «укрепления вертикали власти» Владимира Путина, в том числе и путем объединения в единую политическую силу – «Единую Россию», – подчеркнул он.

Сегодня, по оценке эксперта, партия остается «становым хребтом государства и общества», обеспечивая устойчивость политической системы. При этом, как отмечает Большаков, в России сохраняется многопартийность. «Партия власти при всех ее недостатках не создает монополии по образцу КПСС, в системе действуют демократические процедуры, включая предварительное голосование», – сказал он.

Эксперт также обратил внимание на необходимость развития конкурентной среды. «Для устойчивости политической системы важно расширять практику предварительных выборов во всех парламентских партиях. Это позволит постепенно выравнивать условия и усиливать реальную конкуренцию».

По мнению Андрея Большакова, заложенные при Шаймиеве принципы – учет интересов регионов и их интеграция в общегосударственную политику – продолжают играть значимую роль. «Именно такой подход способствует развитию федеративных институтов и механизмов, децентрализации в сферах экономики и гуманитаристики (например, саммит Россия – страны АСЕАН). Эти принципы были заложены в российскую государственность еще при Минтимере Шаймиеве», – заключил эксперт.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

«Выбор Шаймиева определяет политическую жизнь России и Татарстана как сегодня, так и в перспективе»

Первый проректор Казанского инновационного университета, профессор, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев считает, что выбор Минтимера Шаймиева при создании партии власти стал определяющим для дальнейшего развития политической системы страны.

«Если вспомнить контекст 90-х годов, то на выборы регулярно выходили самые разные политические объединения, многие из которых не доживали до следующей каденции. Уже через несколько лет избиратели нередко не могли вспомнить даже их названия. Появлялись так называемые мини-партии, создававшиеся под ключ, иногда фактически на продажу, действовали сомнительные политтехнологи. Эту ситуацию необходимо было менять в интересах страны и ее многонационального народа», – отметил собеседник «Татар-информа».

По его словам, формирование партии, способной объединить широкую коалицию патриотических сил, стало насущной задачей, но при этом крайне сложной. «За каждой политической силой стоят люди со своими целями, интересами, амбициями, зачастую непростыми отношениями друг с другом. Тем значимее роль тех, кто смог договориться», – подчеркнул Бикеев.

Эксперт особо выделил в этой деятельности вклад Минтимера Шаймиева. «Огромная заслуга Минтимера Шариповича и других лидеров в том, что они проявили дальновидность и политическую мудрость, сумели отойти от личных амбиций ради общего блага. И, по сути, именно его роль в консолидации региональных и федеральных элит, в достижении между ними согласия была решающей. Это было по-настоящему судьбоносное решение», – убежден эксперт.

По оценке Бикеева, дальнейшее развитие подтвердило правильность выбранного курса. «Появилась мощная политическая сила – партия «Единая Россия», которая стала фундаментом широкой народной поддержки курса Президента России. Это массовая партия, объединяющая представителей разных социальных групп и реализующая свою Народную программу», – отметил он.

«Можно с уверенностью сказать, что сделанный Минтимером Шариповичем Шаймиевым выбор имеет стратегическое значение. Он во многом определяет политическую жизнь России и Татарстана как сегодня, так и в перспективе», – заключил Игорь Бикеев.