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Здоровье
30 января 2023  13:09
Эвелина Киселёва

Минтимер Шаймиев: «То, как переживает первый человек медицины, представить сложно»

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Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым выразил свою признательность медикам и отметил их важную роль в жизнях людей. 

«Мы часто говорим - служить людям. Это понятие, если подумать, непосредственно относится к медицинским работникам. Служить людям по жизни, во все времена», – отметил он. 

По словам Государственного советника, любой ответственный человек сильно волнуется и переживает за происходящее. 

«Особенно сильно за все всегда переживает первое лицо. Еще эти непростые годы. Они повлияли на здоровье Марата Садыкова», – отметил он.

Первый Президент Татарстана выразил соболезнования родным и близким Марата Садыкова.
 

#прощание #Министр здравоохранения РТ
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