Минтимер Шаймиев: «То, как переживает первый человек медицины, представить сложно»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым выразил свою признательность медикам и отметил их важную роль в жизнях людей.

«Мы часто говорим - служить людям. Это понятие, если подумать, непосредственно относится к медицинским работникам. Служить людям по жизни, во все времена», – отметил он.

По словам Государственного советника, любой ответственный человек сильно волнуется и переживает за происходящее.

«Особенно сильно за все всегда переживает первое лицо. Еще эти непростые годы. Они повлияли на здоровье Марата Садыкова», – отметил он.

Первый Президент Татарстана выразил соболезнования родным и близким Марата Садыкова.

