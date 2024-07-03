Минтимер Шаймиев: Татарстан имеет огромный промышленный потенциал

Татарстан имеет огромный промышленный потенциал, это особенно важно в условиях нынешнего мироустройства. Такое мнение в рамках заседания Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» высказал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Есть такое понимание, что без технического прогресса само собой ничего не приходит. Особенно в условиях стремления многих стран к самостоятельности. Мы имеем прекрасный промышленный потенциал <…> Многие страны не могут себе такой позволить. Роль нашей страны, нашей республики в данном случае [значительна], но требует разумного подхода», – отметил Шаймиев.

Он также подчеркнул, что благодаря передовым промышленным мощностям и хорошей научно-технической базе можно и нужно созидать. Шаймиев также упомянул об оборонном комплексе страны, большую роль в развитии которого играет, в частности, Татарстан.

«С Россией не считались бы, если бы не было такой оборонной франшизы. Пытаются, а потом огорчаются и не знают, что делать», – заключил он.