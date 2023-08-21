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Минтимер Шаймиев: «Столько объектов возрождены! Это говорит, что мы на многое способны»
Продолжать работу по сохранению культурного наследия предложил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Одним из примеров такой деятельности, по его словам, служит фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении». По итогам его проведения государственный деятель сегодня вручил награды наиболее отличившимся татарстанцам.
«Пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию»
Минтимер Шаймиев напомнил, что более десяти лет назад в Татарстане был создан Фонд возрождения памятников истории и культуры. С этого момента и началось восстановление исторических объектов в республике.
«Все делалось с помощью благотворителей, организаций, простых татарстанцев. В этой работе принимали участие и крупные компании России. Совместная работа показала, что мы можем многое сделать в разных направлениях. Татарстан развивается успешно, со знанием дела, с поставленными задачами. Долгие годы, работая на различных государственных должностях, пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию. В этой части мы, может быть, до конца не понимали, каким полезным, перспективным делом занимаемся», – заявил Государственный Советник РТ.
Три объекта Татарстана входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор на острове Свияжск. По мнению Шаймиева, то, что столько объектов попали в Список ЮНЕСКО, тоже огромный труд.
«И эта работа должна продолжаться. Она показывает, насколько мы шире понимаем развитие нашей республики, исходя из мирового опыта. Это очень важно. На наших с вами глазах столько объектов возрождены! Это же наше с вами материальное наследие! Это говорит о том, что мы на многое способны», – подчеркнул государственный деятель.
«Сформирована настоящая команда по возрождению исторического наследия»
Минтимер Шаймиев отметил, что благодаря возрождению Болгара и Свияжска в Татарстане появились прекрасные специалисты. «Сформирована настоящая команда по возрождению исторического наследия – есть хорошие археологи, проектные организации. Они востребованы даже в других регионах и бывших республиках Советского Союза, нас просят их туда направить. Даже сами не осознавая, получаем всеобщее развитие», – сказал он.
Государственный Советник вспомнил слова Президента России Владимира Путина на прошлогоднем пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Развитие должно быть именно в диалоге с цивилизацией, с опорой на духовно-нравственные ценности, у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы. Оно только на поверхности разное, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И это чрезвычайно важно, это общий фундамент, на котором мы должны строить свое будущее».
По словам Шаймиева, эти слова определяют дальнейшей направление работы – заниматься восстановлением «дорогого для нас векового наследия», изучением произведений старины.
«Оперу “Кара пулат” представили на фестивале “Возрождение: Эпос в современном прочтении”. Это же наше наследие. И какой отклик получили, международное признание. Проводя такую работу, мы и сами растем на этом фоне. Мы на пути обретения духовности. Мы понимаем, какое у нас наследие, какие люди трудились, какой вклад внесли в историю. Мы еще глубже должны изучать эти вопросы. И с таким пониманием должны дойти до каждого человека через эти мероприятия», – подчеркнул он.
«Мы видим, что все в наших руках»
Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» прошел в Болгаре с 15 по 23 июля. Проект стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году.
В течение нескольких дней прошли спектакли под открытым небом по мотивам эпосов народов мира, модные показы этнодизайнеров, концертная программа с мастерами искусств Татарстана, шоу-концерт от исполнителей фолк-фьюжн, творческие лаборатории. Свои спектакли представили Карелия, Якутия, Болгария, Киргизия. В заключительный день фестиваля, 23 июля, состоялся показ татарской оперы «Кара пулат».
«Какие голоса мы услышали! И люди были заинтересованы, много туристов приехало. Мы видим, что все в наших руках. Мы можем, за что бы ни взялись», – оценил прошедшее мероприятие Государственный Советник.
По итогам проведения фестиваля Минтимер Шаймиев в Казанском Кремле вручил благодарственные письма Государственного Советника РТ, председателя Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Всего наград удостоились 52 татарстанца. В их числе – представители Министерства культуры РТ, Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, главы районов, руководители, артисты и композиторы театров республики, общественные деятели и журналисты.
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