Минтимер Шаймиев: «Столько объектов возрождены! Это говорит, что мы на многое способны»

Минтимер Шаймиев: «Долгие годы, работая на различных государственных должностях, пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию»

Минтимер Шаймиев напомнил, что более десяти лет назад в Татарстане был создан Фонд возрождения памятников истории и культуры. С этого момента и началось восстановление исторических объектов в республике.

«Все делалось с помощью благотворителей, организаций, простых татарстанцев. В этой работе принимали участие и крупные компании России. Совместная работа показала, что мы можем многое сделать в разных направлениях. Татарстан развивается успешно, со знанием дела, с поставленными задачами. Долгие годы, работая на различных государственных должностях, пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию. В этой части мы, может быть, до конца не понимали, каким полезным, перспективным делом занимаемся», – заявил Государственный Советник РТ.

«На наших с вами глазах столько объектов возрождены! Это же наше с вами материальное наследие!» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три объекта Татарстана входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор на острове Свияжск. По мнению Шаймиева, то, что столько объектов попали в Список ЮНЕСКО, тоже огромный труд.

«И эта работа должна продолжаться. Она показывает, насколько мы шире понимаем развитие нашей республики, исходя из мирового опыта. Это очень важно. На наших с вами глазах столько объектов возрождены! Это же наше с вами материальное наследие! Это говорит о том, что мы на многое способны», – подчеркнул государственный деятель.

Минтимер Шаймиев отметил, что благодаря возрождению Болгара и Свияжска в Татарстане появились прекрасные специалисты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сформирована настоящая команда по возрождению исторического наследия»

Минтимер Шаймиев отметил, что благодаря возрождению Болгара и Свияжска в Татарстане появились прекрасные специалисты. «Сформирована настоящая команда по возрождению исторического наследия – есть хорошие археологи, проектные организации. Они востребованы даже в других регионах и бывших республиках Советского Союза, нас просят их туда направить. Даже сами не осознавая, получаем всеобщее развитие», – сказал он.

Государственный Советник вспомнил слова Президента России Владимира Путина на прошлогоднем пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Развитие должно быть именно в диалоге с цивилизацией, с опорой на духовно-нравственные ценности, у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы. Оно только на поверхности разное, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И это чрезвычайно важно, это общий фундамент, на котором мы должны строить свое будущее».

По словам Шаймиева, эти слова определяют дальнейшей направление работы – заниматься восстановлением «дорогого для нас векового наследия», изучением произведений старины.

«Оперу “Кара пулат” представили на фестивале “Возрождение: Эпос в современном прочтении”. Это же наше наследие. И какой отклик получили, международное признание. Проводя такую работу, мы и сами растем на этом фоне. Мы на пути обретения духовности. Мы понимаем, какое у нас наследие, какие люди трудились, какой вклад внесли в историю. Мы еще глубже должны изучать эти вопросы. И с таким пониманием должны дойти до каждого человека через эти мероприятия», – подчеркнул он.

По итогам проведения фестиваля Минтимер Шаймиев в Казанском Кремле вручил благодарственные письма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим, что все в наших руках»

Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» прошел в Болгаре с 15 по 23 июля. Проект стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году.

В течение нескольких дней прошли спектакли под открытым небом по мотивам эпосов народов мира, модные показы этнодизайнеров, концертная программа с мастерами искусств Татарстана, шоу-концерт от исполнителей фолк-фьюжн, творческие лаборатории. Свои спектакли представили Карелия, Якутия, Болгария, Киргизия. В заключительный день фестиваля, 23 июля, состоялся показ татарской оперы «Кара пулат».

«Оперу “Кара пулат” представили на фестивале “Возрождение: Эпос в современном прочтении”. Это же наше наследие» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Какие голоса мы услышали! И люди были заинтересованы, много туристов приехало. Мы видим, что все в наших руках. Мы можем, за что бы ни взялись», – оценил прошедшее мероприятие Государственный Советник.

По итогам проведения фестиваля Минтимер Шаймиев в Казанском Кремле вручил благодарственные письма Государственного Советника РТ, председателя Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Всего наград удостоились 52 татарстанца. В их числе – представители Министерства культуры РТ, Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, главы районов, руководители, артисты и композиторы театров республики, общественные деятели и журналисты.