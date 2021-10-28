Минтимер Шаймиев стал участником встречи послов доброй воли ЮНЕСКО

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в режиме ВКС принял участие во встрече послов доброй воли ЮНЕСКО и артистов ЮНЕСКО во имя мира. Мероприятие проводится в штаб-квартире организации в Париже, сообщает пресс-служба Государственного Советника РТ.

Встреча будет проходить в течение двух дней, ее модератором выступает Посол доброй воли ЮНЕСКО, французский композитор и музыкант Жан-Мишель Жарр.

Сегодня участникам презентуют деятельность организации в сфере образования, культуры, социальных и гуманитарных наук, естественных наук, коммуникации и информации, изучения океана. Помимо этого, им будет представлена программа деятельности послов доброй воли ЮНЕСКО.