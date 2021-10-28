news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 октября 2021  12:47

Минтимер Шаймиев стал участником встречи послов доброй воли ЮНЕСКО

news_top_970_100

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в режиме ВКС принял участие во встрече послов доброй воли ЮНЕСКО и артистов ЮНЕСКО во имя мира. Мероприятие проводится в штаб-квартире организации в Париже, сообщает пресс-служба Государственного Советника РТ.

Встреча будет проходить в течение двух дней, ее модератором выступает Посол доброй воли ЮНЕСКО, французский композитор и музыкант Жан-Мишель Жарр.

Сегодня участникам презентуют деятельность организации в сфере образования, культуры, социальных и гуманитарных наук, естественных наук, коммуникации и информации, изучения океана. Помимо этого, им будет представлена программа деятельности послов доброй воли ЮНЕСКО.

#юнеско #Минтимер Шаймиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное